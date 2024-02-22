Он считает, что людей надо мотивировать собственным примером.

Певец Саша Чемеров высказался относительно украинского языка и нужно ли давить на тех, кто еще не общается на государственном. По его словам, если на человека давить, то он никогда ничего не будет делать.

"Знаю на своем опыте: когда ты на человека давишь, он ничего не будет делать. Раньше, когда со мной разговаривали по-русски, я переходил на русский. Сейчас не делаю этого. И теперь я увидел, после пяти минут разговора человек также переходит на государственный язык. Идеальный или неидеальный — это уже другой вопрос. Но, думаю, это действенный метод. Просто сознательных людей должно быть больше, и они должны настаивать на своем. Тогда и другие будут меняться", - сказал Чемеров в интервью УНИАН.

Он добавил, что украинский язык - государственный в нашей стране. Поэтому, если ты живешь и хочешь развиваться в своей стране, то должен поддерживать эту парадигму.

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"Ты обязан знать свой язык. Ты должен общаться на своем языке. Язык - это оружие. И мы это знаем уже на собственном опыте. Я не думаю, что надо сильно травить людей, которые пока отказываются от того, чтобы переходить на украинский. Но нужно все правильно им доносить, объяснять", - добавил артист.

Напомним, ранее Саша Чемеров высказался о мобилизации. Он считает, что она обязательно должна быть.

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