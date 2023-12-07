Он считает, что эти артисты всегда будут рабами.

Украинский певец POSITIFF объяснил свое отношение к звездам-предателям и рассказал, почему они выбрали именно такой путь. По его словам, эти артисты пустили корни в виде выгодных контрактов.

"Их главная ценность - это деньги. Я таких называю дворнягами, потому что им все равно, что творится вокруг. Они будут там, где дают жирную кость. Если бы вместо России была другая страна, то они были бы там. Эти люди безыдейные, пластилиновые. Поэтому наплевать на них. Они всегда будут рабами, и их это устраивает. О них не надо думать и говорить", - сказал Алексей Завгородний в интервью УНИАН.

А вот что касается Светланы Лободы и Веры Брежневой, артист говорит, что у них есть шанс искупить свою вину. По его словам, каждый имеет право на ошибку, поэтому он поддерживает тех, кто встал на путь поддержки родной страны.

Видео дня

"Я за такие "переобувания", потому что люди имеют право на ошибки. Если они выбрали свой дальнейший путь с украинским народом и отказались от того "аквафрешного" флага, это уже прекрасно! Каждый имеет шанс исправиться и идти дальше, став на правильную колею. Артисты - это отдельный вид людей. Они создатели, очень уязвимые и зависимые от мнений и отзывов общества. Я уважаю таких артистов за то, что они начинают заново. Думаю, с искренним подходом и грамотной коммуникацией им удастся заслужить благосклонность украинцев", - добавил певец.

Напомним, ранее Алексей Завгородний ответил, предлагал ли Киркоров ему секс.

Вас также могут заинтересовать новости: