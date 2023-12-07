По словам Завгороднего, в РФ много геев.

Украинский певец Алексей Завгородний, выступающий под псевдонимом POSITIFF, рассказал о знакомстве с путинистом Филиппом Киркоровым и поступали ли ему неоднозначные предложения со стороны путиниста.

Относительно личности Киркорова ходит много слухов. Во-первых, ему приписывают нетрадиционную ориентацию, а, во-вторых, некоторые украинские звезды среди мужчин неоднократно говорили, что Киркоров пытался за ними ухаживать.

По словам Завгороднего, Киркоров - это действительно очень одиозная личность, которая до сих пор не может найти себя.

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"К счастью, Киркоров не делал мне подобные предложения. Но истории знакомых я слышал неоднократно. Кстати, удивительно, как его обошел недавний диктаторский закон ... по-видимому, "некоторые животные более равны, чем другие", - сказал POSITIFF в интервью УНИАН.

Он добавил, что процентов 60 российских артистов, которых он знает, являются представителями ЛГБТ-сообщества.

"Но я не буду называть имена, потому что это их личная жизнь, и я не хочу тянуть кого-либо из РФ в наше информационное пространство. Но то, что у них творится с законом об "экстремистском ЛГБТ-движении" - это просто абсурд. Многие из тех людей, которые приняли этот закон, и являются представителями ЛГБТ. Скоро они сами себя и уничтожат. Этот народ обречен", - добавил певец.

Напомним, ранее ведущий Слава Демин рассказал, что Киркоров и Зверев предлагали ему интим.

"Это был финал Евровидения в Москве. Мы очень часто коммуницировали в "Одноклассниках" по поводу песен, гостевых эфиров, потому что тогда еще не было мессенджеров. После финала где-то в три ночи в "Одноклассники" приходит сообщение. Написано было: "Займемся сексом на Филипповском? Место мое". Я это помню как сейчас", - вспомнил Слава Демин.

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