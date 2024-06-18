Известный российский певец выступил на концерте в футболке полка 'Азов'

Артист поддерживает Украину.

Недавно российский рэпер Noize MC, осудивший полномасштабное вторжение в Украину, выступил на концерте в Испании. На сцене он появился в футболке полка "Азов".

Изначально он прятал футболку с символикой защитников Украины под курткой, однако когда в зрительском зале увидел сине-желтый флаг с логотипом "Азова", то сразу же растегнул куртку и показал свою футболку.

Стоит отметить, что после того, как артист продемонстрировал свою футболку, он вновь застегнул верхнюю одежду.

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Позиция Noize MC по войне в Украине

Артист осудил вторжение России в Украину в феврале 2022 года. В совместном заявлении Noize MC и Монеточки сказано, что они выступают против "чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины".

"Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чью жизнь перечеркнула война", - сказали артисты.

В апреле-мае 2022 года Noize MC и Монеточка провели серию концертов под названием "Voices of Peace" ("Голоса мира") в десяти странах Европы, средства от которых направились в польский благотворительный фонд Siepomaga на "медицинскую, продовольственную, правозащитную и прочую гуманитарную помощь" для украинских беженцев.

18 ноября 2022 года Минюст России внёс музыканта в список "иноагентов".

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