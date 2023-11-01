В комментарии "пришли" россияне и "напали" на Панина.

Известный российский актер Алексей Панин похвастался, что получил гражданство США. На своей странице в Instagram он обнародовал красноречивые фото, на которых фигурирует с новым паспортом. Интересно, что мужчина сделал несколько кадров на желто-голубом фоне.

"Три года, пока жил в Испании, работал на Госдепартамент США. Американский паспорт в кармане", - иронично подписал фото актер и подчеркнул, что любит Америку.

Новое фото вызвало немало критики среди патриотов страны-агрессора, а также много слов одобрения среди украинцев.

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Что пишут пользователи сети

"Он специально это делает, чтобы вывести людей на эмоции и привлечь внимание к своей персоне"

"Ждите разрыва пятой точки у российской прессы"

"Молодец, это значит, что в окопах точно сидеть не будешь"

"Взял в руки чужой паспорт и сразу интрига началась"

"Поздравляю! И какой фон позади!"

Пока неизвестно, действительно ли американский паспорт, с которым сделал фото Панин, принадлежит именно ему. Бытует мнение, что это лишь реквизит для фотографии, которой актер хотел "раздраконить" надоедливых фанатов кремлевского диктатора и его прихвостней.

Позиция Алексея Панина относительно войны в Украине

Российский актер Алексей Панин не поддерживает агрессивную политику Путина, а открыто осуждает ее. Одиозный мужчина высказывал свои мысли по поводу окончания войны. Артист убежден, что правда, как и победа, будут на стороне ВСУ и украинского народа.

Напомним, ранее Алексей Панин заявил, что хочет приехать в Украину.

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