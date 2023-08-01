Он не считает себя врагом украинцев.

Российский актер Алексей Панин еще в начале полномасштабного российского вторжения осудил агрессию своей страны против Украины и уехал за границу. В результате в РФ его объявили в розыск.

Кроме того, его неоднократно хейтили за поддержку Украины, но он всегда оставался на нашей стороне. Актер неоднократно говорил, что 24 февраля 2022 года обзовил своих украинских друзей, так как очень за них переживал. В частности, у него был разговор с Потапом.

"Потап сказал очень правильную вещь. Он мне говорит: "Спасибо, что ты на стороне... ", и он хотел сказать "украинцев", а сказал: "На стороне нормальных людей"", – рассказал Панин в интервью Ксении Собчак.

Он считает, что не является врагом Украины, так как сразу четко высказал свою позицию и уехал из страны-агрессора.

Сейчас он хочет приехать в Украину, несмотря на то, что ему запретили въезд в нашу страну. Говорит, что для него это дело принципа.

"Что это получается, что мне закрыли (въезд в Украину – УНИАН.), здесь у меня розыск? Это дело принципа. Я в России – террорист, я искренне волнуюсь за происходящее в Украине. Мне не нужно туда, но это дело принципа. Либо я враг этим, либо этим", – добавил Панин.

Позиция Алексея Панина по войне в Украине

В 2015 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым, а также оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, Панин публично выступил в поддержку российской власти, за что в 2015 году в Украине на него завели уголовное дело. После этого одиозный артист извинялся и публично признавался, что это РФ виновата в развязанной войне.

Однако уже в феврале 2022 года он сразу же открыто заявил о поддержке Украины. Из-за этого ему начали поступать угрозы, поэтому он выехал за границу. Он неоднократно говорил, что не собирается возвращаться на родину.

Кроме того, в России его объявили в розыск. По месту прописки актера в Москве был проведен обыск, несмотря на то, что он живет в Испании.

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