Валентина Хамайко не считает артистов патриотами.

Известная украинская телеведущая Валентина Хамайко высказалась о рэпере Потапе и его жене - певице Насте Каменских. Она ответила, будет ли им место в украинском шоу-бизнесе после завершения полномасштабного вторжения.

Как известно, сейчас Потап отсиживается за границей и строит свою карьеру в Европе. Последний раз в Украину он приезжал в октябре прошлого года.

Каменских хоть и чаще бывает в родном Киеве, но в основном также живет за пределами родины. Она продолжает покорять латиноамериканский музыкальный рынок.

На вопрос о том, будет ли место в Украине рэперу и артистке после окончания войны, Хамайко ответила однозначно. Она откровенно призналась, что не хочет видеть этих знаменитостей в Украине и никогда не считала их патриотами. Ведущая добавила, что у украинцев должен быть достойный пример для подражания и честные лидеры мнений.

"Эти люди никогда не были патриотами. Никогда. И песни у них, как мы видим, патриотические не складываются. Не пишутся. И сейчас мы это видим, ну, на лицо. Даже если кто-то очень старается, оно не заходит вообще населению. Я бы не очень хотела, чтобы они возвращались. Они называли себя людьми мира. Ну пусть в мире и остаются. Я очень хотела, чтобы наше общество росло то, которое вот сейчас выкристаллизовывается на своих ценностях", - подчеркнула Валентина.

Напомним, ранее Настя Каменских ответила, изменяли ли ей. Певица рассказала о своем отношении к этому.

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