Оказалось, что эта вещь стоит примерно 100 тысяч гривен.

Популярная украинская певица MamaRika, она же Анастасия Кочетова, которая ранее призналась, что преодолела кризис с мужем, рассказала о самой дорогой вещи в своем гардеробе. Артистка призналась, что ее мучила совесть из-за этой "импульсивной покупки".

Исполнительница в комментарии для программы "Что Ты Киев" на "Люкс ФМ" поделилась, что именно ее избранник - юморист и актер Сергей Середа - научил ее финансовой грамотности. В частности, теперь звезда умеет правильно распределять бюджет.

Однако тратит знаменитость не только на нужды семьи и помощь украинским защитникам, но и может себя порадовать брендовыми вещами. По словам MamaRika, в ее гардеробе много одежды от украинских дизайнеров, но больше всего она любит сумки от мировых брендов.

"Благодаря Сергею я научилась считать бюджет. У нас есть бюджет на месяц и мы не выходим за него. Есть важные статьи расходов: помощь военным, сын, продукты. Я люблю брендовые сумки и не буду делать вид, что я себя никогда не балую", - поделилась Кочетова.

Артистка отметила, что самая дорогая вещь в ее гардеробе - это сумка от бренда Yves Saint Laurent. Ее стоимость составила примерно 100 тысяч гривен. Такую покупку Анастасия называет "импульсивной" и был период, когда ее даже мучила совесть за это.

"Самая дорогая сумка - это от Yves Saint Laurent за 2,5 тысячи долларов. Я приобрела, а потом еще долго думала, для чего. Грызла себя. Это был мой пунктик. Я очень много работала и поняла, что должна купить эту сумочку. Я заработала на нее сама. Ношу ее, радуюсь. Но это была импульсивная история. Очень редко такое себе позволяю", - добавила MamaRika.

Напомним, ранее Оля Полякова откровенно рассказала о самой дорогой вещи в своем гардеробе. Оказалось, что стоимость этой вещи составляет почти 100 тысяч евро. Певица призналась, готова ли продать эту одежду.

Вас также могут заинтересовать новости: