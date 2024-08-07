Это уже не первое тату Наргиз, посвященное Украине.

Известная российская певица, уроженка Узбекистана Наргиз Закирова, которая осудила путинский режим и вторжение России в Украину, набила новое тату. На рисунке изображен украинский революционер и борец за независимость Украины Степан Бандера.

Наргиз известна своей проукраинской позицией, за что в 2022 году оккупанты запретили певице въезд в Россию на 50 лет. Сейчас исполнительница живет в США. На этот раз она решила в очередной раз продемонстрировать свою поддержку Украины и сделала тату с Бандерой.

Изображение политического деятеля она соединила с флагом Организации украинских националистов. Новым рисунком на теле знаменитость похвасталась в своем Instagram, когда летела в Нью-Йорк.

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Такой поступок артистки изрядно разозлил жителей страны-агрессора. Россияне начали распространять кадры Наргиз в своих соцсетях и выражать возмущение по поводу действий исполнительницы. Однако Закирова не обращает внимания на гневные комментарии сторонников оккупационной власти.

Как известно, у звезды есть еще одна татуировка, посвященная Украине. Ранее она набила на руке украинский трезубец.

К слову, после начала полномасштабного вторжения Наргиз публично выступила против войны в Украине. Она резко высказывалась относительно правления Кремля, за что ей запрещено пересекать границу РФ до 2072 года.

Закирова 24 февраля 2023 года опубликовала видео, на котором она спела украинскую песню "Ой у лузі червона калина", завернувшись в сине-желтый флаг.

Более того, некоторые свои посты в сети певица подписывала на украинском, а также признавалась, что финансово помогала Украине.

Напомним, ранее Наргиз Закирова вспомнила, как из-за антивоенных высказываний ее не пустили в РФ.

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