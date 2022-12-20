Артистке запретили посещать Россию сроком на 50 лет.

В конце мая 2022 года певица родом из Узбекистана Наргиз Закирова прилетела в Москву, однако в аэропорту Домодедово ее ждали неприятные новости. Сотрудники паспортного контроля сообщили, что звезде запрещено посещать РФ. Данный запрет действует 50 лет. Сейчас в своем интервью она вспомнила как это было:

"Это не был депорт. Я прилетела в Ташкент по своим делам, побыла здесь где-то месяц, потом мне нужно было лететь обратно в Москву. Я прилетела, на контроле отдаю свой паспорт. Женщина смотрит, говорит: "Вам требуется дополнительная проверка". Я даже не обратила на это внимания. Вдруг ко мне подходят сзади двое человек и тихонечко так: "Наргиз, здравствуйте, пройдемте, пожалуйста, в сторону".

Певица отметила, что после этих слов она вместе с работниками аэропорта отправилась в административное помещение, где ей сообщили, что она обязана вернуться домой, поскольку посещать территорию страны теперь не имеет права.

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"Мы отошли, они говорят чуть не плача: "Приносим извинения, но вам въезд запрещен на 50 лет". Я говорю: "А на каком основании?" А они: "Ну, вы же понимаете… Простите, можно с вами сфотографироваться?" Говорю: "Конечно, можно". Спокойно отреагировала, а что я могу сделать? Это же не они виноваты" - добавила Закирова.

Отметим, в комментарии росСМИ адвокат певицы Наргиз рассказал, что данный запрет его подопечная получила из-за того, что она не поддержала "спецоперацию" (так в России называют войну, - ред).

"Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции", - добавил правозащитник.

Что Наргиз говорила о войне

Практически сразу после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины артистка озвучила свою антивоенную позицию. 3 марта она сделала пост со словами: "Руки прочь от Украины! Пусть будут прокляты все, кто убивает, уничтожает, насилует и грабит украинский народ! Нет войне!"

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