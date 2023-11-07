Примина продолжает получать сообщения от росСМИ, которые хотят пригласить к себе на съемки Тодоренко.

Украинская пиарщица Екатерина Примина, которая ранее сотрудничала с Региной Тодоренко, потроллила певицу-предательницу, которая продолжает жить в стране-агрессоре и хранить молчание.

Екатерина достойно ответила россиянам, которые до сих пор обращаются к ней относительно сотрудничества с Тодоренко. Похоже, их не беспокоит то, что в Украине в течение длительного времени идет война.

Так, недавно Тодоренко пригласили на шоу "Звезды сошлись" о "красивых и умных женщинах" российского шоу-бизнеса. Правда, ее бывшая пиарщица не поняла, при чем здесь Регина.

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"Поздравляю. Если у вас тема о красавицах, доброте и интеллекте, то не совсем понимаю, при чем тут Регина Тодоренко. Но вы всегда можете связаться с ней напрямую по номеру телефона..." – ответила Екатерина.

Примина специально указала номер телефона, но не Тодоренко, а ритуальной компании "Вечная память" в городе Тверь.

Интересно, что другой российский пропагандист захотел "информационной поддержки" фильма о единстве россиян. Ему пиарщица из Украины ответила, что пришлет этот релиз СБУ и на сайт "Миротворец".

Чем известна Регина Тодоренко

Регина Тодоренко прославилась благодаря участию в группе Real O, а также съемкам в шоу "Орел и решка". Однако славы в Украине ей было мало, поэтому она переехала в Россию.

С начала полномасштабного вторжения она молчит о преступлениях российских оккупантов. За это в сентябре 2022 года она попала под санкции Украины, наряду с певицами Таисией Повалий, Ани Лорак и Анной Седоковой.

Добавим, что недавно знакомые Регины Тодоренко заявили, что ее бьет муж.

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