Поговаривают, что у них проблемы из-за финансовых трудностей.

Опальная певица Регина Тодоренко уже пять лет замужем за российским артистом Владом Топаловым. В Instagram она показывает красивую картинку, однако как говорят близкие к ней люди, она - жертва домашнего насилия.

Как рассказали люди из окружения Тодоренко в комментарии "Обозревателю", у Тодоренко и Топалова часто возникают конфликты. После рождения второго ребенка музыкант и вовсе пустился во все тяжкие и подсел на наркотики.

В то же время он потерял свою популярность. Деньги в дом приносит только Тодоренко. Это еще одна причина, по которой у пары возникают ссоры.

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"Поговаривают о физическом насилии в семье, которое, мол, обусловлено финансовыми затруднениями. Регина Тодоренко сейчас работает над несколькими масштабными проектами, в то время как ее муж, как утверждается, деньги в семейный бюджет не вкладывает, а только тратит", - цитирует слова собеседника "Обозреватель".

Стоит отметить, что ранее Тодоренко говорила и о том, что старается не обсуждать с мужем войну в Украине, потому что у них разные политические взгляды. Она хотела сохранить семью за счет предательства родной страны.

Чем известна Регина Тодоренко

Регина Тодоренко прославилась благодаря участию в группе Real O, а также съемкам в шоу "Орел и решка". Однако славы в Украине ей было мало, поэтому она переехала в Россию.

С начала полномасштабного вторжения она молчит о преступлениях российских оккупантов. За это в сентябре 2022 года она попала под санкции Украины, наряду с певицами Таисией Повалий, Ани Лорак и Анной Седоковой.

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