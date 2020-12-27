Девушки предстали в откровенных нарядах.

Солистки обновленной группы "ВИА ГРА" опубликовали в Instagram снимок, на котором позируют в откровенных нарядах.

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Одна из девушек предстала на фото в черном латексном топе и черных штанах. Тем самым она засветила свой пресс. А вот другие участницы групп надели красный топ и кожаные штаны.

Стоит отметить, что у девушек красивые фигуры. Они сексуальные и не стесняются это проявлять.

Новый состав "ВИА ГРЫ": что известно

Недавно в эфире программы "Вечерний Ургант" продюсер Константин Меладзе представил девушек, которые будут выступать в составе легендарной группы. Среди них 24-летняя Ульяна Синецкая, конкурсантка проекта "X-Factor" Ксения Попова и 19-летняя участница "Детского Евровидения-2013" София Тарасова.

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Автор: Диана Могилевич