Певица не скрывала свои эмоции, она искренне радовалась и улыбалась на камеру.

Известный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) редко делится совместными фото со своей женой Настей Каменских. Но неожиданно он решил показать, как провел время с любимой.

Сначала Потап разместил пост, в котором рассказал, что отправился вместе с любимой на свадьбу. Звездную пару, вероятно, пригласили друзья.

"Едем на свадьбу! (Не нашу) Вместе с Настей", - написал артист.

Видео дня

На фото, которое было сделано в машине, звездная пара улыбалась. Потап и Каменских выглядели счастливыми.

Затем артист показал в Stories, что свадьба была с "изюминкой". Молодожены устроили гендерную вечеринку. Беременная невеста разрезала торт, чтобы узнать пол своего ребенка. Гости увидели, что внутри торт был розовым, а потому поняли, что женщина ждет девочку.

Счастливая Каменских снимала все на видео, а потом улыбалась на камеру. Потап снимал реакцию жены. Было заметно, что певица радуется за невесту. Сама звезда часто получает вопросы о детях, фаны "атакуют" ее темой материнства и хотят узнать, когда же она родит первенца.

Недавно Каменских не сдержала эмоций из-за вопроса о беременности. Она возмутилась и отметила, что общество не должно решать, кому и когда нужно рожать.

Вас также могут заинтересовать новости: