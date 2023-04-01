Певицу постоянно спрашивают, когда она станет матерью.

Певица Настя Каменских дала новое интервью и снова получила вопрос о беременности. Звезду уже много лет "атакуют" этой темой, ей постоянно приходится объяснять, почему у нее до сих пор нет ребенка.

На этот раз Каменских не сдержала эмоции. Она возмутилась тем, что женщинам постоянно задают вопрос о беременности. Однако общество не должно решать, кому и когда нужно рожать.

"Для женщин невероятно важно иметь возможность быть собой, доверять себе, своим ценностям, принципам и взглядам на жизнь. Когда появится ребенок, когда зародится новая жизнь — это личный вопрос каждой семьи, и его должны решать между собой только будущие мама и папа. Отнюдь не родственники, друзья, те, кто любит раздавать советы вроде "Тебе пора уже, на что ты тратишь свою жизнь?". Это я не только о себе говорю, А и о разных женщинах, потому что много чего слышу и вижу", - отметила Каменских в интервью изданию Viva.

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Певица рассказала, что все женщины разные, у каждой есть свой путь и свой "тайминг" жизни". Кроме этого, Каменских верит, что все происходит только тогда, когда это действительно нужно.

"Произойдет, когда произойдет. Мы не всесильны и планировать на конкретное время новую жизнь я не считаю правильным, как минимум даже из уважения к будущему ребенку. Новая душа приходит в этот мир тогда, когда она это почувствует. Ребенок - это новая история в жизни каждой женщины. А для каждой истории есть свое время. Тем украинским женщинам, кто меня читает, я хочу сказать: доверяйте себе, вы как никто лучше всего почувствуете, когда время уже пришло, а главное, как мне кажется, это ваш ребенок почувствует, когда ему надо прийти в вашу судьбу", - резюмировала певица.

Напомним, ранее стало известно, что Каменских и Потап могут расстаться.

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