Вероника Белик занимается спортом.

Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха.

Читайте такжеДеми Роуз сверкнула аппетитными формами в мини-платье

На снимке она позирует полулежа возле бассейна в Коста-Рике. Девушка предстала в коричневом раздельном купальнике, который идеально подчеркнул ее фигуру.

Стоит отметить, что Белик регулярно занимается спортом. На своей страничке в соцсети она мотивирует девушек следить за собой и пропагандирует правильное питание.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич