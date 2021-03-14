Вероника показала фото в бикини / instagram.com/veronicabielik
Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха.
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На снимке она позирует полулежа возле бассейна в Коста-Рике. Девушка предстала в коричневом раздельном купальнике, который идеально подчеркнул ее фигуру.
Стоит отметить, что Белик регулярно занимается спортом. На своей страничке в соцсети она мотивирует девушек следить за собой и пропагандирует правильное питание.
Вероника показала фото в бикини / instagram.com/veronicabielik
Кто такая Вероника Белик:
- Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков
- Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом
- Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance
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