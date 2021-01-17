Вероника Белик поделилась откровенным фото.

Популярная фитнес-модель, за которой в Instagram следят три миллиона людей, Вероника Белик показала новый кадр с отдыха.

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Модель позирует возле бассейна с коктейлем в руках. На фото она предстала в черном смежном купальнике, который слегка оголял ее животик и бока. Стоит отметить, что у Вероники пышные формы, которые она не всегда может вместить в бикини.

Буквально за несколько часов фото набрало более 150 тысяч лайков. В комментариях фанаты написали много хороших слов и пожеланий Веронике.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич