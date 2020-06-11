Певица Вера Кекелия похвасталась фигурой спустя полтора месяца после родов (фото)

Певица порадовала поклонников новыми фото.

Украинская исполнительница, участница "Голоса страны" и проекта "Женский квартал" Вера Кекелия быстро приходит в форму после родов. Ее первенец появился на свет в апреле этого года.

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В Instagram певица опубликовала несколько снимков, где она позирует в длинном белом платье с цветочным принтом. Поклонники артистки отметили, что у нее достаточно стройная фигура и она быстро возвращается в былую форму спустя полтора месяца после родов.

"Когда Марта Адамчук приходит на репетиции "Женского квартала" с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото. Выбрать одну не смогла, мне нравятся все", - написала Кекелия.

Как сообщал УНИАН, Вера Брежнева ранее покорила Instagram роскошным образом.

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