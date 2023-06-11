Певица все реже появляется в соцсетях и мало о себе рассказывает.

Известная певица Лайма Вайкуле рассказала, где сейчас живет украинка Вера Брежнева. В прямом эфире шоу "И грянул Грэм" она поделилась информацией об артистке, которая выехала из РФ.

Так, Брежнева находится в Риге. Она планирует выступить на благотворительном концерте, который организовала Вайкуле.

"Вера в Риге, живет совсем недалеко от меня. Поэтому Вера будет на фестивале "Рандеву" петь. Я очень рада, что она здесь, со многими из своей семьи", - заявила Вайкуле.

Также она прокомментировала недавний концерт Брежневой, который активно обсуждали россияне. Во время выступления певица прямо со сцены сказала, что все заработанные деньги отправит на помощь Украине. Из-за этого ее начали критиковать в РФ.

Вайкуле отметила, что Брежнева действительно поддерживает Украину и это вполне логично. По словам певицы, все люди из ее окружения пытаются помогать нашей стране. Единственным человеком, который не поддержал Украину, был музыкант Вайкуле. Однако его она уволила еще в 2014 году.

Что Брежнева говорит о войне

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Брежнева начала публиковать в Instagram посты с призывами остановить войну. Однако она не называла Путина агрессором. После этого Брежнева выехала из РФ и помогала беженцам в Польше. На фоне этого в СМИ появилась информация о том, что у Брежневой и ее мужа Константина Меладзе разные политические взгляды. Из-за этого они якобы оказались на грани развода.

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