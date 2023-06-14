Валдис Пельша мог ждать инфаркт.

Российский ведущий Валдис Пельш, который вел шоу "Угадай мелодию", перенес срочную операцию после внезапной госпитализации. У него обнаружили большие проблемы с сердцем.

Как сообщают российские Telegram-каналы, Пельша спасали от ишемической болезни сердца, ему делали стентирование коронарной артерии. Представители ведущего пытались все опровергать, но вскоре в сети появились подробности операции.

"По нашей информации, первым делом госпитализированному Пельшу провели коронарную ангиографию. В процессе же диагностировали атеросклероз коронарной артерии - это холестериновая бляшка, которая ограничивала кровоснабжение сердечной мышцы и провоцировала стенокардию", - утверждает Telegram-канал Mash.

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Врачам пришлось срочно действовать, так как у Пельша мог случиться инфаркт миокарда. В одну из артерий, которая питает сердце, установили специальный стент.

В каком состоянии Пельш после операции - не сообщается. Ранее у артиста уже были большие проблемы с сердцем, в 2019 году ведущий из списка "Миротворца" уже оказывался в реанимации.

Что Пельш говорил о войне в Украине

Еще до полномасштабной войны РФ против Украины Пельш "загремел" в список сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины и участие в попытках легализации оккупации Крыма. Он не только ездил на временно захваченный полуостров. Также Пельш вел на росТВ пропагандистское шоу о Крыме.

После 24 февраля 2022 года Пельш не осудил войну. Он также не выступил против путинской агрессии и не отказался от своих слов о том, что он за политику кровавого диктатора.

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