Скромная, но романтичная, свадьба состоялась в доме, где Синельников со своими родными прятался в первые дни вторжения оккупантов на Киевщину.

Ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников женился во второй раз. Его женой стала продюсер из BADOEVTEAM Наталья Клипа. Свою свадьбу они сыграли в деоккупированной Буче под Киевом.

Трогательное видео с молодоженами на своей странице в Instagram показал режиссер Алан Бадоев.

Так, Синельников и Клипа уже давно вместе. Артист воспитывает сына от первого брака, а у его избранницы также есть двое детей. Синельников сделал ей предложение прямо под обстрелами, когда РФ бомбила Киевщину.

12 августа артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в Буче. В доме, где они прятались в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Именно в этом доме мои любимые друзья прятались в первое время войны. Две недели в подвале. Любовь победит все. Верю в вас, люблю и знаю – это на всю жизнь. Вы есть друг у друга", - рассказал Бадоев и показал трогательные моменты со свадьбы.

Для важного события Клипа выбрала белое платье с открытой спиной, а сам Синельников надел светлые брюки и белую рубашку, дополнив образ красной обувью.

Напомним, ранее ведущий "Орла и Решки" рассказал об угрозах из РФ.

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