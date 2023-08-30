Он рассказал, что даже приглашал ее на свидание.

В 2021 году ведущий Слава Демин заявил, что разводится со своей женой Ксенией после 17 лет брака. Однако, как стало известно позже, пара до сих пор не подала документы на развод.

В программе "Слава+" Демин рассказал, что они действительно разъехались, однако в начале полномасштабного российского вторжения он позвонил своей экс-супруге и забрал ее жить к себе в дом. Спустя время девушка вернулась в свою квартиру, однако очень часто бывает в гостях у Славы.

Он добавил, что они очень близкие люди и у них шикарные отношения. Более того, на днях он даже приглашал Ксению на свидание. Однако говорить вместе они или нет, как муж и жена, он отказался.

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"Мы в невероятных отношениях с Оксаной. Я ее очень люблю и она меня очень любит", - сказал Демин.

Слава отметил, что их с Ксенией сын очень взрослый, поэтому с пониманием ко всему относится. Изначально мальчику было сложно, когда родители только разъехались, но позже все наладилось.

Как экс-супруга называет Демина

Ведущий рассказал, что Ксения может называть его или по фамилии, или обращаться к нему по его настоящему имени - Виктор.

"Она и моя бабушка - это два человека, которые называют меня моим настоящим именем. Еще может называть меня Демой, Демином. В отношениях мы называли друг друга "зая". Это такой кринж был", - добавил Демин.

Однако после расставания он переименовал супругу в телефонной книге. Теперь она подписана у него просто Ксю.

Напомним, ранее Слава Демин честно признался, сколько денег зарабатывает.

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