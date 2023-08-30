По его словам, раз на раз не приходится, но в среднем эта сумма не превышает три тысячи долларов.

Популярный в Украине ведущий Слава Демин в честь свое 39-летия ответил на 39 вопросов в программе "Слава+". Один из вопросов звучал так: "Сколько ты зарабатываешь в месяц?"

Шоумен признался, что у него есть три источника дохода - радио, YouTube-канал и Instagram. В целом он зарабатывает от двух тысяч долларов в месяц, но сумма может варьироваться.

"В Instagram, например, в этом месяце может быть больше рекламы, а в следующем - меньше. Но давай так: стабильный заработок сейчас от двух до трех тысяч долларов", - сказал Демин.

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Он добавил, что за последнее время у него был только один месяц, когда ему удалось заработать пять тысяч долларов.

Также Слава ответил, сколько денег тратит на быт. По его словам, он ежемесячно выплачивает кредит за машину в размере 12 тысяч гривень, снимает дом за 38 тысяч гривень, бензин ему обходится в 15-20 тысяч гривень, на продукты он тратит тысяч 10-15.

Чем известен Слава Демин

Слава Демин - радиоведущий, который не так давно открыл свой YouTube-канал "Слава+". Он берет интервью у украинских знаменитостей и задает им очень каверзные вопросы.

Также он является обозревателем шоу-бизнеса. На его канале выходят ролики об артистах, о которых говорили в течении недели.

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