Телеведущая позировала в студии, украшенной к Новому году.

Украинская телеведущая Маричка Падалко предстала перед поклонниками в облегающем платье цвета фуксии с глубоким декольте. Дополнила она такой образ белыми лодочками на высоком каблуке и лаконичными украшениями.

"Готовлюсь к празднику на работе", - подписала фото Маричка.

Читайте такжеРоковой год: 5 самых громких разводов среди украинских звезд"Красотка", "В этом образе вы просто волшебная", "Красивая, милая, стильная", "Вам очень идет этот цвет", - пишут поклонники в комментариях.

Отметим, что Маричка Падалко обожает лаконичные платья длины миди. Звезда 1+1 всегда в них появляется в студии ТСН. Более того, именно такой наряд идеально подчеркивает фигуру ведущей.

Напомним, ранее ведущая 1+1 Маричка Падалко в купальнике показалась с мужем в обнимку.

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Автор: Диана Могилевич