Она примет участие в съемках рекламы помады Lip Power, а также в других рекламных кампаниях бренда в 2022 году.

Компания Armani Beauty, которая входит в портфель люксовых брендов концерна L’Oreal, объявила о начале сотрудничества с 26-летней бразильской трансгендерной моделью и активисткой Валентиной Сампайо.

Она примет участие в съемках рекламы помады Lip Power, а также в других рекламных кампаниях бренда в 2022 году.

В заявлении, опубликованном WWD, она отметила, что "для меня как транс-женщины, это сотрудничество является важной вехой, и моя личная мечта сбылась для меня". Она подчеркнула, что макияж сыграл значимую роль в ее личной эволюции и выразила признательность Armani Beauty "за принятие разнообразия, предоставление возможности для творческого самовыражения и раскрытии индивидуальной красоты".

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В своей новой роли в Armani Beauty Сампайо присоединяется к знаменитостям, которые представляют марку во всем мире: Кейт Бланшетт, Райан Рейнольдс, Джексон Йи, Николас Холт, Грета Ферро, Барбара Палвин и Мадисин Риан, сообщает kommersant.

Кто такая Валентина Сампайо

Модельная карьера Сампайо началась в 2016 году, на Неделе моды в Сан-Паулу, позже она стала первой трансгендерной моделью, появившейся на обложке французского журнала Vogue.

Она стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret в августе 2019 года.

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Автор: Виолетта Орлова