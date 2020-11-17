Дочь украинского комика Евгения Кошевого, Варвара, рассказала, что была жертвой буллинга.
Об этом говорится в сюжете ЖВЛ.
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По словам девочки, ее в школе "травили" потому что ее папа известный артист.
"Мне было очень обидно, когда задирали: "Вот у тебя папа клоун" и я не могла ничего ответить. И я сказала: "Никогда, никогда больше не смейте говорить о моей семье так, особенно о моем отце", - сказала Варя.
Но тогда Варе казалось, что отец не совсем понимает, насколько ей обидно. Зато сейчас девочка уверена, что ее отец - это ее опора. Он был рядом с ней, когда она решила покорять сцену проекта "Голос.Дети". И даже когда Варя дважды не дошла до финала, отец все равно ее поддерживал.
"Я просто хотела, чтобы люди относились ко мне, как к нормальному ребенку, а не как к дочери Кошевого, дочери клоуна. Мой папа - не клоун! Он для меня поддержка, я его очень сильно люблю", - добавила Варя.
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