По ее словам, она не реагирует на хейт, так как понимает корень проблемы.

Украинская актриса Виктория Варлей после финала шоу "Холостяк-12" рассказала, что вышла замуж за уроженца России, бизнесмена Петра. Она неоднократно говорила о том, что ее супруг уже более 20 лет живет в США и осуждает полномасштабное российское вторжение в Украину, но поклонники все равно вылили на нее кучу грязи.

В интервью "24 каналу" Варлей рассказала, что ее муж жил в РФ года два, а последний раз он там был в двенадцатилетнем возрасте. Поэтому он не идентифицирует себя с россиянами. К тому же, по ее словам, он помогает ВСУ бороться с российской агрессией.

"Был хейт. К сожалению, люди не думают. Они не хотят задуматься, что у меня тоже есть русские корни. Думаю, что у большинства украинцев есть русские корни. По состоянию на 2001 год в Украине проживало 17% россиян, строивших семьи, рожавших детей, поэтому у нас очень много людей с русской кровью. Мой муж никогда не жил в России, он там провел может два года за всю свою жизнь", - призналась Варлей.

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Она добавила, что не реагирует на хейт, так как понимает, для чего люди это делают. Как говорит Варлей, многие украинцы, которые не могут выехать за границу, озлоблены, поэтому пытаются выпустить наружу всю свою боль.

"Сейчас люди очень озлоблены из-за войны. Особенно оставшиеся в Украине, у кого нет возможности уехать. Я понимаю это состояние озлобленности, когда ты хочешь всю свою боль выпустить наружу, тебе нужно кого-то обидеть, задеть. Но я на это не реагирую, потому что настолько психологически проработана, что на меня это все не действует", - подытожила Виктория.

Напомним, ранее участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк", украинская актриса Виктория Варлей в интервью УНИАН рассказала, почему ей не удалось построить отношения с главным героем Алексом Топольским, общаются ли они вне съемочной площадки, а также о своей личной жизни после шоу.

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