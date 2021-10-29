Девушку удивила реакция сети на ее откровенное видео.

Дочь певицы Оли Поляковой снова вступилась в схватку с хейтерами и "яжматерями", которые осуждают ее откровенные видео и фото. Маша Полякова заявила, что авторам негативных комментариев стоит "подлечиться".

На своей странице в Instagram дочь певицы гневно обратилась к "яжматерям" и написала несколько матерных слов.

Так, пользователей возмутило видео, на котором Маша Полякова станцевала в джинсах и бюстгальтере. 16-летняя дочь певицы кривлялась на камеру и демонстрировала свою фигуру, показывая язык. Этот жест сильно разозлил комментаторов, из-за чего девушка решила обратиться к хейтерам с новым "посланием".

Читайте такжеДочь Поляковой оскандалилась неприличным жестом для "40-летних женщин""Меня удивляют завистливые люди с опущенной самооценкой , выставила я себя красивой и подержала девушек так подумайте или пройдите мимо если вам не нравится . Но нет люди умудряются высосать из пальца какой-то бред . Извиняюсь за слова (нецензурная лексика) , вы его (язык) только в порно видели тогда вам лечиться надо. Просто любите себя и тогда вас полюбят другие", - написала Маша Полякова.

Дочь певицы нередко получает критику от пользователей и всегда старается дать хейтерам отпор. Однако сейчас Маша Полякова стала все агрессивнее реагировать на негативные комментарии. Девушка показывает неприличные жесты, использует нецензурную лексику и всеми силами старается усмирить негодующих фанатов своей матери.

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Автор: Полина Кузенко