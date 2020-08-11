В Москве с пробитой головой нашли исполнительницу хита "Ягода-малина" - певица в коме
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита "Ягода-малина".
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Певица находится в коме, у неё отёк мозга. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое.
Как сообщается, Валентину Легкоступову ещё в сознании в квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, а рядом находился муж, Юрий Фирсов.
Супруги несколько дней выпивали и не выходили на связь. Дочка вызвала скорую, обоих увезли в наркологическую клинику. Однако Фирсов сбежал, а состояние артистки резко ухудшилось. У Легкоступовой оказалась пробита голова, её перевели в другую больницу и срочно прооперировали. Сейчас мужа ищут.
- Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, преподаватель, продюсер.
- Дебют певицы на эстраде состоялся в 1985 году в городе Херсоне Украинской ССР - сольный концерт с группой под управлением Сени Сона.
- Самую популярную свою песню «Ягода-малина» Легкоступова записала в 1987-м году.
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