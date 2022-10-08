Как рассказал музыкант, это большая честь для его семьи.

Известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" и волонтер Святослав Вакарчук побывал во Львове на улице, которая названа в честь его отца Ивана. Известно, что Иван Вакарчук был известным физиком и экс-министром образования Украины. Снимками и впечатлениями артист поделился в своем Instagram-блоге.

"Во Львове появилась улица имени Ивана Вакарчука. Это большая честь для нашей семьи! Эта уютная улица, направляющаяся в парк имени Ивана Франко в направлении Университета, является прекрасной иллюстрацией характера и нрава моего отца: быть честным, откровенным, до конца преданным своему делу жизни и одновременно тихим и скромным", — написал Святослав.

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Кем был отец Святослава Вакарчука

Иван Вакарчук - известный украинский физик, который долгое время занимал должность ректора Львовского университета.

В период с 2007 по 2010 год был Министром образования Украины, а также получил звание Героя Украины.

Напомним, вакарчук душевно спел "Червону руту" вместе с жителями разрушенного Изюма.

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