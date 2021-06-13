Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда не пропустили через украинско-молдавскую границу гражданку России - актрису озвучивания и дубляжа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Вчера в пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму», - говорится в сообщении.

Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Пограничники отказали ей во въезде в Украину, поскольку на полуостров женщина попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.

Кроме того, ей запретили въезд в Украину сроком на три года.

Имя нарушительницы не назвали, однако отметили, что женщина является известной в России актрисой озвучивания и дубляжа, а также певицей.

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Автор: Тамара Отовская