Государственная пограничная служба Украины не пропустила в страну российскую актрису театра и кино из-за незаконного посещения ею временно оккупированного Россией Крыма и запретила ей въезд в Украину на три года.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. По данным источников УНИАН, речь идет о Розе Хайруллиной.
Отмечается, что ГПСУ продолжает выявлять и привлекать к ответственности лиц, которые незаконно посещают временно оккупированные территории Украины.
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Очередную нарушительницу задержали в аэропорту "Борисполь". В ходе контроля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму, нарушая установленный порядок въезда-выезда.
Иностранка прилетела в Украину рейсом из Минска. При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России.
Россиянка пояснила, что украинский полуостров посетила с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. Между тем, зафиксированы и другие ее поездки на оккупированную Россией территорию Украины.
По ее словам, в Украине она планировала принять участие в киносъемках.
За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданке России въезд в Украину сроком на три года, а также привлекли его к ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.
Сейчас нарушительницу отправили за пределы Украины обратным рейсом в Беларусь.
Роза Хайруллина - советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, заслуженная артистка Татарстана, лауреат государственной премии Российской Федерации.
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