На кадрах можно увидеть день их свадьбы.

Пользователи сети показали архивные фото украинского телеведущего Сергея Притулы с его первой женой Юлией Андрийчук.

Так, в социальной сети TikTok появилось видео, сделанное из фотографий Притулы и Андрийчук. На кадрах можно увидеть даже день их свадьбы, когда Юлия красовалась в роскошном платье, а Сергей был в костюме и белой рубашке. К слову, тогда Притула носил длинные волосы.

Известно, что Притула и Андрийчук познакомились в 2007 году в Тернополе. Уже через год они сыграли свадьбу. В браке у них родился сын Дмитрий.

Видео дня

Однако их отношения были обречены. Пара рассталась из-за недоразумений, которые они не могли решить. Именно так в одном из интервью объяснил свой развод Сергей.

Позже у него завязались отношения с Екатериной Сопельник из Донецка. В браке у них родилось две дочери - Соломия и Стефания.

Напомним, ранее экс-жена Притулы показала редкое фото его повзрослевшего сына. Сейчас Дмитрию уже 14 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: