У украинского шоумена и волонтера Сергея Притулы аж трое детей. От первого брака с Юлией Андрийчук у него есть 14-летний сын Дмитрий, в воспитании которого принимает участие звездный отец.
Мама мальчика в Facebook поделилась с поклонниками фотографией их общего с Притулой сына. Видно, что Дмитрий очень похож на своего отца. В кадре он позирует на лавандовом поле вместе со своей сестрой по маминой линии.
"С днем Ангела, Димочка! Пусть бережет тебя от несчастий твой Защитник, пусть стелет мягко от падений", - подписала фото мама Дмитрия.
Сергей Притула: личная жизнь
Первая жена Притулы - Юлия Андрийчук из Тернополя. В этом браке в 2008 году у Сергея родился сын Дмитрий.
Во второй раз шоумен женился в 2015 году на Екатерине Сопельник. У них есть двое общих детей - дочери Соломия (2017) и Стефания (2021).
Напомним, ранее Сергей Притула признался, что заставляет его горько плакать во время войны.