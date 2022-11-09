Сейчас Дмитрию 14 лет, и он очень похож на своего отца.

У украинского шоумена и волонтера Сергея Притулы аж трое детей. От первого брака с Юлией Андрийчук у него есть 14-летний сын Дмитрий, в воспитании которого принимает участие звездный отец.

Мама мальчика в Facebook поделилась с поклонниками фотографией их общего с Притулой сына. Видно, что Дмитрий очень похож на своего отца. В кадре он позирует на лавандовом поле вместе со своей сестрой по маминой линии.

"С днем Ангела, Димочка! Пусть бережет тебя от несчастий твой Защитник, пусть стелет мягко от падений", - подписала фото мама Дмитрия.

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Сергей Притула: личная жизнь

Первая жена Притулы - Юлия Андрийчук из Тернополя. В этом браке в 2008 году у Сергея родился сын Дмитрий.

Во второй раз шоумен женился в 2015 году на Екатерине Сопельник. У них есть двое общих детей - дочери Соломия (2017) и Стефания (2021).

Напомним, ранее Сергей Притула признался, что заставляет его горько плакать во время войны.

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