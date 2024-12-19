В сеть 'слили' фото Леонардо Ди Каприо с бабушкой-россиянкой

Актер считает себя наполовину русским.

В сеть попала архивная фотография голливудского актера Леонардо Ди Каприо с его бабушкой-россиянкой Еленой Степанова, которая после эмиграции в Германию сменила имя на Хелен Инденбиркен.

Известно, что в начале 1950-х годов Хелен вместе с мужем переехали в США, где позже родилась их дочь Ирмелин, которая вышла замуж за писателя, издателя и художника комиксов Джорджа Ди Каприо.

В 1974 году у них родился Леонардо, названный в честь Леонардо да Винчи, так как, по словам матери, она смотрела на его картины во время беременности.

Видео дня

В 2010 году Лео говорил о том, что его бабушка умела говорить на русском языке, несмотря на то, что ее увезли в Германию в двухлетнем возрасте. Также он говорил, что россиянином был и его дедушка.

"Так что я не на четверть, а наполовину русский", - говорил Ди Каприо.

Сам актер родился в Калифорнии. Когда Ди Каприо исполнился год, его родители развелись, и сын остался с матерью. Ди Каприо жил в Лос-Анджелесе, пока его мать работала на нескольких работах.

Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо "застукали" за жаркими поцелуями с молодой моделью. Это произошло на вечеринке на Ибице.

Вас также могут заинтересовать новости: