Он стал нежелательным артистом из-за неоднозначной позиции по войне.

Ранее в сети распродавались билеты на концерт певца Валерия Меладзе в Барнауле и Новосибирске, однако позже стало известно, что мероприятие не состоится.

Как сообщает Readovka, организаторы начали отменять концерты с участием артиста, который недавно на корпоративе в Дубае сказал "Героям слава!"

Позже в Титов-Арена, где должен был состояться концерт, сказали, что такого мероприятия в их планах не было, а билеты якобы продавали посторонние лица.

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Кроме того, отменен концерт Меладзе и в Новосибирске. Деньги за билеты обещают вернуть.

Почему Меладзе "отменяют" в РФ

24 февраля 2022 года Меладзе осудил войну в Украине и призвал к миру. Позже он "переобулся" и продолжил выступать на концертах в РФ. Но после первого заявления он стал нежелательным артистом на родине.

В связи с этим он начал ездить на корпоративы за границу. В Дубае он и вовсе сказал "Героям слава!", за что потом быстро оправдался. Но россияне взбунтовались и потребовали лишить его гражданства. Да и украинцы не простили ему выходку с оправданиями.

Кроме того, недавно в росСМИ появилась информация, что Меладзе могут признать "иноагентом". Однако совсем скоро стало известно, что его якобы простили в РФ.

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