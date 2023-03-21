Ранее его хотели лишить гражданства.

Российского певца Валерия Меладзе хотят признать "иноагентом" из-за того, что недавно он сказал "Героям слава" на корпоративе в Дубае.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, заявление на имя генпрокурора с просьбой внести певца в список иноагентов подал Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Отмечается, что ранее внесение Меладзе в список "иноагентом" уже обсуждалось в Минюсте, однако тогда решение не было принято.

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"Теперь же Меладзе всё же должен попасть в тот самый список, так как его кандидатура в Минюсте не раз обсуждалась", - сообщают СМИ.

Позиция Меладзе по войне в Украине

24 февраля 2022 года он осудил кровопролитие в нашей стране и призвал к миру. Однако позже Меладзе засветился на одном из российских концертов. Поэтому украинцы перестали ему доверять.

Однако на корпоративе в Дубае он тихонечко ответил на "Слава Украине". Артист убрал микрофон ото рта и сказал: "Героям слава", однако совсем скоро поспешил оправдаться за свои слова. Из-за такой неоднозначной позиции по войне он стал нежелательным артистом в РФ, да и украинцы не могут простить его.

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