Певица собрала очень много комплиментов под постом с этими фото.

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская опубликовала фотографии с вечерней фотосессии на фоне Киева. На снимках звезда позирует в ошеломляющем вечернем платье с глубоким декольте.

Несмотря на то, что на фотографиях изображен вечер, а сама Наталья предстала в черном наряде, фотографии получились очень яркими и атмосферными.

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"А в Киеве осень… Моя любимая ласковая киевская осень", - написала под фото Наталья Могилевская. Поклонники оставили ей очень много комплементов.

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Вот что в комментариях под публикацией Могилевской написали фолловеры:

Наша невероятная!

Какая вы красивая и нежная!

Красивая наша певица умница. Последняя фотка самая лучшая!

Наталья, какая же вы красивая! Вы вроде бы светитесь изнутри!

Наталья, ждем новую песню о любви! Вы прекрасна!

Напомним, ранее от российских обстрелов пострадали дома Натальи Могилевской в Мариуполе и Буче. Звезда уточнила, что в доме ее дяди в Мариуполе Донецкой области она фактически выросла, однако теперь от него остались только руины.

Также УНИАН писал, что Могилевская рассказала, почему не смогла уехать из Киева сразу после 24 февраля. Она приняла у себя в доме очень много людей.

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