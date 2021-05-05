Юная знаменитость впервые снялась в подобной фотосессии для глянца.

Известная американская певица Билли Айлиш поделилась новой порцией снимков с недавней фотосессии для глянцевого журнала Vogue.

Читайте такжеПолуголая Билли Айлиш установила рекорд в InstagramФото юная знаменитость опубликовала в своем Instagram.

На днях Айлиш показала первую серию снимков и вызвала в сети настоящий фурор. Дело в том, что это была ее первая откровенная съемка.

До сих пор звезда позировала перед объективами фотокамер лишь в оверсайз одежде.

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Автор: Катерина Шварц