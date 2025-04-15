В Киеве появилось граффити в поддержку российского рэпера Noize MС

Рэпер отреагировал на это.

В Киеве появилось граффити в поддержку Noize MС. Рисунок посвящен новому альбому российского рэпера под названием "Не всі вдома". Интересное, что поклонники артиста перевели название альбома на украинский, хотя в оригинале оно звучит на русском.

Фотографией граффити Noize MС поделился на своей странице в Инстаграмм.

"Спасибо своим украинским слушателям за поддержку! Арт-объект по мотивам обложки альбома "Не все дома" появился в Киеве!" - написал рэпер.

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Однако интересно и то, что перед этим Noize MС опубликовал похожий рисунок, сделанный в российском метро.

Что Noize MС говорит о войне в Украине

Рэпер осудил вторжение России в Украину в феврале 2022 года. В совместном заявлении Noize MC и Монеточки сказано, что они выступают против "чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины".

В апреле—мае 2022 года Noize MC и Монеточка провели серию концертов под названием "Voices of Peace" ("Голоса мира") в десяти странах Европы, средства от которых направились в польский благотворительный фонд Siepomaga на "медицинскую, продовольственную, правозащитную и прочую гуманитарную помощь" для украинских беженцев.

Музыканты сообщили, что по итогам концертов, в благотворительный фонд направилось 340 тысяч евро.

18 ноября 2022 года Министерством юстиции России рэпер внесён в список физических лиц "иностранных агентов".

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