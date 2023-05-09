Модельер родом из Берлина уже больше года каждый день выкладывает фото, сделанные в лифте. На снимках Вильде позирует в одежде с украинской символикой.

Франк Вильде - немецкий модельер, поддерживающий Украину. После начала полномасштабной войны он основал в своем Instagram-блоге флешмоб - в знак солидарности с нашей страной он ежедневно публикует снимки в лифте, позируя на фото в сине-желтых нарядах, вышиванках и с другой атрибутикой, связанной с нашим народом.

Сейчас он приехал в Киев, чтобы лично познакомиться с украинцами, прогуляться по столице, а также посетить мероприятие по случаю годовщины проекта UNITED 24.

В интервью программе "Сніданок з 1+1" Вильде сказал:

"Как можно не поддерживать Украину? Я думаю, для каждого это абсолютная норма, кто живет в свободной стране, кто знает о ценности свободы и жизни по собственным правилам, без угнетения, терроризма, диктатуры и ф*шизма".

Модельер признался, что спустя год после того, как он вел свой флешмоб в социальных сетях, к нему обратилось управление дома с просьбой прекратить это делать, потому что жильцам якобы не нравится.

Франк Вильде лично пообщался с соседями, которые заявили, что ничего не имеют против - они тоже поддерживают Украину и считают такую инициативу очень интересной.

После этого Вильде нанял адвоката, который обратился к управлению дома с просьбой объяснить свои претензии. Те, услышав, что дизайнер планирует подать в суд, быстро отказались от своих слов и заявили, что своими фотографиями в лифте Вильде никому не мешает.

Напомним, в Киев приехал кантри-музыкант Брэд Пейсли и спел "Червону руту".

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