Американский артист посетил украинскую столицу 12 апреля.

В среду, 12 апреля, в Киев приехал американский исполнитель Брэд Пейсли. Артист, который носит негласный титул легенды кантри-музыки, сыграл на гитаре прямо посреди улицы возле Михайловского Златоверхого собора, символично на фоне военной техники.

Одной из композиций стала "Червона рута" - ее подпевали все, кто был рядом. Видео с участием Пейсли были опубликованы на Facebook-странице журналиста Алексея Мочанова.

"Киев. 12 апреля. Сегодня. Площади Льва Толстого (слышал, что переименовывают, но это понятная киевская локация) и Михайловская. Дождь, погода вохкая, как еще не взошедшее тесто. Влажно и вязко. У входа в метро небольшой парень с гитарой в ковбойской шляпе. С ним десяток сопровождающих с камерами, микрофонами и кофром от акустики Санта-Круз. Это Брэд Пейсли - американский кантри-исполнитель и автор песен", - написал Мочанов.

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"Он крут! Он в моем плей-листе и часто слушаю его музыку. Даже не верится, что он был в Киеве. Круто, что объединение вокруг Украины - это сейчас единственный показатель адекватности человека"

"Как жаль, что меня там не было... Но когда-нибудь исполнятся все желания"

"Реально тепло стало на душе в такую погоду. Пейсли - это символ. Не только американской культуры, но и нашей борьбы. Большой друг Украины"

Кто такой Брэд Пейсли

50-летний американский кантри-исполнитель и автор песен. В своем стиле он является одним из самых популярных музыкантов. Обладает тремя престижными премиями "Грэмми", четырнадцатью Academy of Country Music Awards, четырнадцатью Country Music Association Awards и двумя American Music Awards.

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