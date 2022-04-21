Одесситка прервала речь Панина о российских журналистах.

Российский актер Алексей Панин решил записать видеообращение российским журналистам, которые обвиняют его в предательстве Родины, а также критикуют его за поддержку Украины в войне, развязанной Россией.

"Я открыто говорю, что Путин – преступник. Я больше не могу приезжать в Россию и зарабатывать деньги! Не знаю, что мне делать дальше. Испания – это не Америка, и здесь, к сожалению, кино не снимают в таких объемах, а русские артисты здесь не нужны. Что я могу вам пожелать? Снимите свою лапшу с ушей", – рассказал артист.

Затем в кадре видно, как неизвестная женщина врывается в эфир к Панину. Оказывается, что эта женщина, которая уехала из Украины в Испанию из-за войны, услышала его речь и также решила обратиться к россиянам.

"Ложь, которую вам льют на уши, – это вообще. Уничтожить такие города, как Мариуполь, как Харьков – это недопустимо! Дети погибают, люди уезжают! Проехать такое расстояние мало того, что опасно, так еще и очень страшно. Выехать из-под бомбежек – это ужасное состояние", – сказала женщина.

Напомним, ранее Панин послал путинских пропагандистов вслед за военным кораблем.

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