Телеведущая пока боится возвращаться домой.

Украинская телеведущая Лидия Таран рассказала, что в ее дом в Киеве прилетела российская ракета и убила человека. Из-за этого ей страшно возвращаться домой, поэтому пока она вместе с дочерью останется во Франции.

"Безопасность - самое главное. Пока люди не почувствуют, что безопасно - возвращаться не стоит. В моем доме убило человека ракетой. Мне опасно в моем доме. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем. Это главный аргумент почему пока мы не собираемся возвращаться домой", - рассказала Таран в эфире телемарафона "Єдині новини".

Лидия много общается с украинцами, которые бежали от войны в Европу. Говорит, что большинство уже очень хочет вернуться домой, но пока не могут. Потому что так будет спокойнее украинским военным воевать и безопаснее для самих людей: "Три месяца слились в один день. Украинцы в Европе, которые хотят вернуться домой - это невидимый ключ журавлей. Они уже в мыслях летят домой, а физически они еще здесь".

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