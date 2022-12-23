По словам знаменитости, когда она была ребенком, в родном для нее городе Керчь тоже время от времени выключали электроэнергию в целях экономии.

Известная украинская телеведущая Мария Ефросинина вспомнила свое детство в Керчи. Как рассказала знаменитость, в 1992 году там практиковали отключения электроэнергии в целях экономии. Но события того времени и сегодняшние реалии вообще не поддаются сравнению.

"Его выключают каждый день: в худшем случае, в 18, когда родители еще не вернулись (тогда обязательно нужно сбегать к лифту и постучаться и покричать, не застряли ли они), или около 20-ти тогда еще можно поужинать вместе с семьей. Но, как правило, выключали во время ужина. И папа зажигал керосиновую лампу, а мама доставала кубики сухого спирта и готовила на нем еду… Нас с сестрой заматывали в отцовский тулуп – я надевала один рукав, Лиза –другой, так и сидели", - поделилась Ефросинина в Instagram-блоге.

Она призналась, что до 24 февраля во время отключений электроэнергии часто вспоминала те вечера в тулупе и под керосиновой лампой, но даже подумать не могла, что впереди ее и всех украинцев ждут куда более жесткие реалии:

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"Каждый раз я говорила себе: "Боже, как круто, что это просто щитки выбило, или авария какая-то на пару часов! Как хорошо, что этот ужас с постоянной тьмой и холодом позади". Но, оказалось, что это был не ужас! За окном тогда не было взрывов, не надо было бежать в укрытие, утром можно было нежиться под одеялом и мирно бежать в школу, где все забывалось. Да что там, те времена кажутся приключением по сравнению с тем, через что проходит сегодня каждый украинец".

Отключения электроэнергии в Украине

С октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины, чтобы оставить украинцев без электричества на зимний период. Сначала были введены аварийные отключения на 2-6 часов, однако когда ситуация усугубилась, во всех областях свет начали выключать на более длительные промежутки.

Например, после массированного ракетного обстрела 23 ноября во многих регионах электрика пропала на несколько суток. Тогда актриса театра и кино Ольга Сумская показала, как варила суп на газовой туристической плите.

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