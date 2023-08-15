Архивные кадры умилили сеть.

Украинский певец Владимир Дантес растрогал сеть кадрами из Крыма. Артист показал, как в детстве отдыхал там с родителями.

"В эти дни мама, папа и я отправлялись на море. В Крым. В Евпатории жил брат. В Ливадии - дед. Долгое время мы ездили поездом (в плацкарте) и мне очень нравилась эта эстетика. Аромат пищи, особенно курочки гриль, которая смешивается с запахами пота и перегара. Родителям это не очень нравилось, но мне было весело. А самый любимый момент путешествия - когда за окном появлялся Сасик (Сиваш)", - поделился воспоминаниями певец.

На видео маленький Дантес веселился с родителями и прыгал в воду. Артист отметил, что сейчас он все бы отдал, чтобы снова ехать поездом в Крым с мамой и своим папой.

"Купаться я любил сильно, но был один минус – я не умел плавать и медузы! В августе всегда медузы. Однажды мы поехали в Тарханкут. Местные там прыгали со скалы, отец прыгал тоже, даже мама "щучкой" летела. А чистая морская вода была усеяна медузами размером с мою голову. Но желание прыгать, как отец, было сильнее страха перед медузами. Все отдал бы, чтобы снова ехать в плацкарте в Евпаторию с мамой и папой", - добавил артист.

В комментариях фаны пишут, что также скучают по детству и Крыму. Также пользователи верят, что уже скоро Украина вернет полуостров и прогонит оккупантов. Юзеры пишут:

"Насколько сильно звуки пробуждают воспоминания. Сразу захотелось вернуться на 15 лет назад и махнуть в лагерь в Евпаторию"

"Все мы ехали этим плацкартом"

"Как написано красиво... Тепло и солнце в этом тексте. Крым, любимое сердечко"

"Мы обязательно поедем в Евпаторию и вообще в Крым!".

Напомним, недавно стало известно, что избранница Дантеса впервые публично заговорила о свадьбе. Как оказалось, Кацурина уже делает артисту намеки.

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