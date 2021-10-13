Вместе Вахтанг Кикабидзе и Ирина Кебадзе прожили больше полувека и воспитали двоих детей.

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе стал вдовцом. 11-го октября умерла его супруга Ирина Кебадзе. Прима-балерина Тбилисского академического оперного театра на протяжении долгого времени болела.

Печальное известие подтвердила дочь Ирины Кебадзе от первого брака Марина Сагарадзе.

"Ушел мой красивый, теплый и самый верный человек... Мам, я тебя люблю...", — написала она на своей странице в Facebook.

Ирина Кебадзе - заслуженная артистка Грузии. Окончила Вагановское хореографическое училище в Ленинграде.

Вахтанг Кикабидзе и Ирина Кебадзе: история любви

Читайте также"Честно говоря, не понимаю": участник "Танцев со звездами" рассказал о романтических отношениях на проектеИрина Кебадзе и Вахтанг Кикабидзе познакомились в Будапеште в 1963 году. Спустя два года пара сыграла свадьбу. У актрисы на тот момент была дочь Марина от первого брака. В 1966 году у Ирины и Вахтанга родился совместный сын Константин. Он стал художником, живет в Канаде с семьей.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Киеве скончался Сурен Параджанов – единственный сын украинского-армянского режиссера Сергея Параджанова.

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Автор: Каролина Гайдук