Сьюззанн Дуглас умерла в возрасте 64 лет.

Американская актриса Сьюззанн Дуглас умерла в 64 года. Причина смерти пока неизвестна.

Рекламный агент Дуглас поблагодарил всех за поддержку и попросил пока не беспокоить семью актрисы. Также он добавил, что киноиндустрия потеряла воистину талантливую актрису.

Сьюззанн Дуглас обрела популярность после съемок в фильмах "Степ" (за эту роль была награждена премией NAACP Image Award в номинации "лучшая актриса второго плана"), "Школа рока", "Уитни", а также сериале "Быть родителем".

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Автор: Диана Могилевич