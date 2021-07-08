Актриса умерла / facebook.com/BLACK-XXIII-683284968473609
Американская актриса Сьюззанн Дуглас умерла в 64 года. Причина смерти пока неизвестна.
Рекламный агент Дуглас поблагодарил всех за поддержку и попросил пока не беспокоить семью актрисы. Также он добавил, что киноиндустрия потеряла воистину талантливую актрису.
Сьюззанн Дуглас обрела популярность после съемок в фильмах "Степ" (за эту роль была награждена премией NAACP Image Award в номинации "лучшая актриса второго плана"), "Школа рока", "Уитни", а также сериале "Быть родителем".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Умерла легендарная итальянская певица Рафаэлла Карра
- Ушел из жизни экс-фронтмен культовой группы Uriah Heep
- Умер режиссер и актер Роберт Дауни-старший
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram