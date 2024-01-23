Мужчине было 82 года.

Основатель легендарной диско-группы "Boney M" Франк Фариан ушел из жизни. Об этом сообщило издание ВВС, ссылаясь на слова родных мужчины. Что стало причиной смерти - пока неизвестно.

Музыкант умер в своем доме в Майами. В последнее время, по словам родственников Франка, он был слабым. Известно, что 2 года назад ему заменили сердечный клапан. Это негативно сказалось на здоровье Фариана. Вскоре он пересел в инвалидное кресло и был вынужден использовать дыхательный аппарат.

Что известно о Франке Фариане

Франк Фариан родился в 1941 году в Кирне, на юго-западе Германии. Получил образование шеф-повара, а также занимался музыкой. Сначала был певцом, а потом решил стать продюсером.

Его самая известная продюсерская работа - группа "Boney M", которую он основал в 1976 году. Впоследствии группа вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как коллектив, реализовавший наибольшее количество синглов в Великобритании.

Франк является автором таких мировых хитов коллектива, как "Daddy Cool", "Ma Baker", "Rivers of Babylon" и других.

Фариан также основал дуэт "Milli Vanilli" и работал с такими музыкантами, как Мит Лоуф и Стиви Уандер, а также был вовлечен в создание трека "Eruption" группы "Van Halen".

Напомним, недавно стало известно о смерти звезды сериала "Беверли-Хиллз" Дэвида Гейла. Мужчине было 58 лет.

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