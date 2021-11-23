Власенко скончался на 84 году жизни.

Сегодня, 23 ноября, стало известно о смерти дирижера оркестра Национальной оперы Украины Аллина Власенко.

Данная информация появилась на странице Нацоперы в Instagram. Вот только причина смерти пока не сообщается.

"Ушел в мир иной один из лучших дирижеров современности – Аллин Григорьевич Власенко… Три года назад маэстро отпраздновал 60-летний юбилей творческой деятельности. Вечная память!", – говорится в заявлении пресс-службы.

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Аллин Григорьевич Власенко (30 июня 1938, Челябинск) - советский и украинский дирижёр, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

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Автор: Диана Могилевич